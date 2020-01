Da Auchan a Conad, nuovo volto per due supermercati bresciani: le riaperture

Continua la 'rivoluzione' nei supermercati a marchio Auchan: altri due punti vendita del Bresciano hanno cambiato volto ed identità. Chiusi per un breve periodo, i negozi di Toscolano e Salò, mercoledì mattina, hanno riaperto i battenti come Conad. Un cambio di insegna che è la prima e diretta conseguenza dell'accordo sottoscritto dal gruppo bolognese per l'acquisizione di Auchan Retail Italia.

I due ex Auchan sono stati trasformati in un 'tipico' supermercato Conad e riconvertiti a tempo di record grazie alla piena collaborazione dei dipendenti della catena francese. Non ci sono stati tagli al personale (in tutto 92 persone): "Sono stati mantenuti gli impegni occupazionali" si legge infatti nella nota diffusa dal gruppo Conad.

Il supermercato di Salò si trova in via Montessori, conta 57 addetti e si sviluppa su una superficie di vendita di 1700 metri quadrati: è aperto sette giorni su sette dalla 8 alle 20.30. Il punto vendita di Toscolano è un po' più piccolo (1.190 mq) e dà lavoro a 35 persone: anche qui si può fare la spesa tutti i giorni, dalle 8 alle 20.

"All’interno sono presenti tutti i reparti per una spesa completa e di qualità, ognuno caratterizzato da un’ambientazione specifica. Grande attenzione è stata posta all’offerta di prodotti freschi e freschissimi, italiani, con un significativo cambio di indirizzo rispetto alla precedente gestione" si legge nel comunicato diffuso dal gruppo bolognese. Nei supermercati sono presenti anche ampi reparti dedicati al biologico e salutistico (gluten free e senza lattosio) e alle tante eccellenze delle produzioni locali. In occasione della riapertura sono state attivate alcune isole promozionali.