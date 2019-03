Record bresciano: 10 supermercati in 10 chilometri. Aperto uno, ne arriva un altro

In linea d'aria, il satellite non mente, è il decimo supermercato in dieci chilometri tra Padenghe e Salò, lungo la Sp572: fa parte del cosiddetto “Comparto Cunettone”, il riordino urbanistico cominciato qualche mese fa con l'inaugurazione del nuovo maxi-ristorante Roco's e che si concluderà con qualche nuovo negozio.

Il Comparto Cunettone

E' il supermercato Aldi, il terzo in provincia e il secondo della zona (a fine anno ha aperto quello di Bostone di Villanuova): ha aperto giovedì mattina, e poi tutti i giorni dal lunedì alla domenica, con un doppio accesso (da via Europa e dalla strada per Puegnago), posti auto di pertinenza e 114 parcheggi pubblici alle spalle, spazi interni dedicati al pane fresco, l'enoteca e il banco gastronomia, perfino un'area ristoro interna.

Un investimento milionario: a carico dei privati anche le varie opere di urbanizzazione, tra cui la nuova strada di collegamento tra via Europa e via Ebranati, un nuovo passaggio pedonale, i parcheggi, 70 nuovi alberi tra tigli e acacie.

Sulla trafficata Provinciale è una vera guerra tra i grandi marchi dell'alimentare: si comincia da Padenghe con l'Auchan (da poco rinnovato: prima era un Simply), poi a Moniga i supermercati Italmark e DiPiù, a Manerba il Penny, il Lidl e l'Eurospar, a Raffa l'Eurospin e il Family, a Cunettone il Carrefour e adesso l'Aldi.