Alfianello: le aziende di Gianluca Salcini confermano la doppia cifra del fatturato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Le aziende dell’imprenditore Gianluca Salcini, leader in Italia nella logistica di prodotti ortofrutticoli, non sembrano risentire della crisi. Dopo i dati favorevoli del fratturato registrati nei mesi scorsi (+15% nei primi mesi del 2018), infatti, il gruppo guidato da Salcini conferma il trend positivo: dal 1 gennaio al 31 luglio di quest’anno le aziende Tabit, Algol e Spaziosamente hanno segnato rispettivamente un +10,19%, +10,24% e + 14,2% alla voce “ricavi”.



Prosegue il processo di potenziamento – avviato a dicembre 2017 – dell'impianto Algol di Alfianello (Bs), specializzato nel deposito e lavaggio di imballaggi e della frigorefrigerazione. Nel solo mese di agosto sono state effettuate sei nuove assunzioni.



“I risultati positivi che quotidianamente stiamo ottenendo – dichiara Gianluca Salcini - dimostrano la solidità delle nostre aziende e la validità della nostra strategia imprenditoriale. In un periodo in cui è molto più facile fare impresa all’estero, abbiamo deciso di puntare con convinzione sulle eccellenze e le professionalità del nostro territorio. E i traguardi raggiunti ci confortano, confermandoci di essere sulla strada giusta”.