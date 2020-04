Sai cos´è “l´Hotel delle Cose”?

Diciamocelo: ormai lo spazio fisico è diventato un bene di lusso. Con l’insorgere dell’epidemia Covid-19 e la conseguente quarantena, ce ne siamo accorti ancora di più!

Da un giorno all’altro, milioni di Italiani si sono trovati obbligati a rimanere chiusi nella propria abitazione, che è passata dall’essere un semplice “rifugio notturno” ad essere il luogo in cui svolgere tutte le proprie abituali attività (studio, lavoro, passioni, gioco dei bambini, svago, allenamento).

Per molti di noi la quarantena non viene vissuta in solitaria, ma in compagnia di coinquilini, amici e familiari, i quali, a loro volta, svolgono le proprie attività in casa e hanno perciò bisogno di spazio. Oltre a una questione di spazio fisico, l’improvvisa convivenza 24/7 che ci siamo trovati a vivere, scatena la necessità di spazio personale e bisogno di privacy.

Gli “Hotel delle Cose” di Casaforte (sono tanti e dislocati in tutta Italia) mettono a disposizione di chi ne ha bisogno (privati, professionisti, commercianti, imprese) box temporanei per il deposito di tutti i loro oggetti.

A seconda delle esigenze, i clienti Casaforte hanno a disposizione varie soluzioni e spazi a metratura variabile, da una superficie minima di 1mq a 100 mq, con costi che partono da 1,5€ al giorno.

Gli “Hotel delle cose” di Casaforte sono videosorvegliati e dotati di sistemi di allarme: i clienti vi possono accedere in totale autonomia e in piena privacy, utilizzando un codice personale. Gli oggetti vengono custoditi in spazi puliti, asciutti e assicurati; l’accesso ai depositi è garantito 6 giorni su 7, 12 ore al giorno; in alcuni centri addirittura 7/7, h24.

La flessibilità offerta da questo servizio è totale: si può affittare un deposito anche per poche settimane, un mese o un anno, con la possibilità di estendere la durata per tutto il tempo che serve, in base alle proprie effettive esigenze. E, quando si decide di rientrare in possesso delle proprie cose, è sufficiente comunicarlo con un preavviso di 15 giorni.

www.casaforte.it

