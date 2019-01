La maxi-lottizzazione popolare si ferma a metà: mancano 18 appartamenti

Diciotto appartamenti di edilizia popolare già realizzati e consegnati, e altri diciotto ancora da fare: è questo il punto sulla situazione del Piano di edilizia economica e popolare (noto anche come Peep) che a Sabbio Chiese, in località Cletem, era stato avviato addirittura 15 anni fa. Se ne parla dalla fine del 2013: come scrive Bresciaoggi, la costruzione degli alloggi era stata affidata a una cooperativa di Montichiari.

Tutto sembrava procedere, almeno fino al 2012 quando è la stessa cooperativa che chiede una modifica al Piano, sulla consegna del secondo lotto (i 18 appartamenti che ancora mancano). Dopo tanto indagare, e tanto discutere, negli ultimi giorni l'amara scoperta del sindaco Onorio Luscia: “Ci hanno spiegato che la cooperativa è in liquidazione, e quindi non può attuare i programmi edilizi”.

Un problema che sembrava risolto, e che invece è risolto solo a metà: i primi 18 alloggi sono stati realizzati e consegnati, gli altri 18 invece sono ancora tutti da fare. E la convenzione approvata anche in consiglio comunale scade tra meno di due anni, nel settembre del 2020: difficile se non impossibile che qualcosa si blocchi entro i termini.

Il Peep altro non è che uno strumento attuativo dei piani urbanistici generali, con valore di piano particolareggiato, con lo scopo di reperire e acquisire le aree da destinare alla costruzione di alloggi appunto a carattere “economico e popolare”, unitamente alle opere e ai servizi complementari, urbani e sociali, comprese le aree a verde pubblico. E per come è andata a finire a Sabbio, non resta che un grande amaro in bocca: per una lottizzazione mancata, e che difficilmente vedrà mai la luce.