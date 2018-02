Sabaf: ricavi a 150 milioni di euro, in aumento del 14,7% sul 2016

Nella giornata di martedì, il Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. si è riunito a Ospitaletto per approvare il resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2017. L’esercizio dello scorso anno si è chiuso con risultati in significativo miglioramento, sia per quanto riguarda l’aumento delle vendite che sotto il profilo dell’incremento reddituale.

I ricavi sono stati pari a 150,2 milioni di euro, superiori del 14,7% rispetto al 2016 (a parità di area di consolidamento, la crescita dei ricavi è stata del 12,9%), l’EBITDA è stato di 31 milioni di euro (pari al 20,6% del fatturato), in aumento del 22% rispetto ai 25,4 milioni di euro del 2016 (19,4% delle vendite), l’EBIT ha raggiunto i 18,1 milioni di euro (pari al 12,1% del fatturato) con un incremento del 44,9% rispetto ai 12,5 milioni di euro del 2016 (quando aveva rappresentato il 9,6% delle vendite), e il risultato netto di pertinenza del gruppo è stato pari a 14,8 milioni di euro, superiore del 64,9% rispetto ai 9 milioni di euro del 2016.

Anche l’avvio del 2018 evidenzia un moderato incremento delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2017. Dopo un anno caratterizzato da un tasso di crescita nettamente superiore al trend degli ultimi esercizi, Sabaf stima per l’intero esercizio 2018 di potere raggiungere ricavi in aumento tra il 3% e il 5% rispetto allo scorso anno. Ulteriori miglioramenti dell’efficienza gestionale consentiranno inoltre di bilanciare gli impatti negativi legati all’indebolimento del dollaro e all’aumento dei prezzi delle materie prime, portando a una redditività operativa (EBITDA%) in linea con il 2017.