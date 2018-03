Ospitaletto: Sabaf da record, in cinque anni 230 milioni di investimenti

La Sabaf Spa di Ospitaletto, specializzata nella produzione di componenti per apparecchi domestici tra cui bruciatori a gas, rubinetti piano cottura e termostati, ha reso noto il suo piano industriale da qui al 2022. Dopo aver chiuso un 2017 da record, con ricavi oltre i 150 milioni di euro in crescita (quasi) del 15%, l'obiettivo dichiarato è quello di raddoppiare il fatturato nei prossimi cinque anni.

Il gruppo Sabaf è pronto a decollare, anzi ha già spiccato il volo: entro il 2022, e solo a livello aziendale, l'obiettivo della crescita annua è stato fissato tra il 4 e il 6%, per raggiungere o per lo meno avvicinarsi a quota 200 milioni di ricavi, 50 milioni in più rispetto al 2017.

Di fianco alla crescita “aziendale” si prevedono investimenti per lo sviluppo “per linee esterne”, e dunque tramite acquisizioni che possano generare “ricavi addizionali” tra i 70 e i 100 milioni di euro. Solo per le acquisizioni l'azienda è pronta a investire fino a 140 milioni di euro in cinque anni.