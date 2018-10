Pasta Zara, azienda in crisi profonda: a rischio 114 operai bresciani

Ci sarebbero quattro offerte, o almeno quattro gruppi interessati: si parla dell'ipotesi di un'acquisizione delle quote del gruppo Pasta Zara, storica azienda trevisana – fondata esattamente 120 anni, nel 1898 – che alle prese con una crisi ormai irreversibile ha tempo fino al 7 dicembre prossimo per presentare il piano per l'ammissione al concordato preventivo.

Della richiesta di concordato se ne parla dalla scorsa primavera: l'allarme era stato lanciato dagli stessi operai del gruppo, che occupa 500 persone in tre stabilimenti, a Riese Pio X e a Muggia, poi nel Bresciano anche a Rovato. I lavoratori lamentavano una mancata retribuzione, con gli stipendi fermi da aprile, e avevano espresso preoccupazione per il futuro del gruppo.

Già allora si era parlato di “sacrifici”: con la cessione dell'azienda è inevitabile una ristrutturazione con probabili tagli al personale. E sarebbero proprio i 114 operai di Rovato quelli più a rischio: le ultime indiscrezioni, pubblicate da Bresciaoggi, raccontano di un interesse concreto (tra le quattro offerte di cui dicevamo poco fa) da parte del fondo italiano Finanziaria Internazionale e di quello britannico Pillarstone.

Sul tavolo ci sarebbe un'offerta da 30 milioni di euro per l'acquisizione del totale delle quote dell'azienda: l'obiettivo sarebbe investire e rilanciare negli stabilimenti di Riese Pio X, in provincia di Treviso, e di Muggia a Trieste. Non ci sono notizie certe invece sulla fabbrica di Rovato.