Asta per la gestione della storica trattoria: vince lo chef, addio al carrello dei bolliti

Una è un punto di riferimento per gli amanti dei piatti della tradizione, l’altro della movida franciacortina. Entrambi locali storici e conosciutissimi in tutto il Bresciano, dal prossimo marzo cambieranno di mano. Si tratta della ‘Trattoria Da Gina’ e del ristorante-bar ‘Pepe Nero’ di Rovato: entrambi sono situati in immobili di proprietà comunale e, come vuole la legge, nei mesi scorsi è stato aperto il bando per affidarne la gestione. Un destino comune: a mandarle avanti le attività saranno nuovi attori.

Il bando per l’affido della storica trattoria aperta nei primi del ‘900 in piazzetta Vantini è stato vinto dalla società ‘Arte in cucina’ di Alberto Bittu, noto chef di un altro locale rovatese: la ‘Trattoria del Gallo’. La sua proposta - riferisce il Giornale di Brescia - ha battuto quella degli attuali gestori del locale, noto per i suoi carrelli dei bolliti e il manzo all’olio, e quella della principale concorrente (la Food Evolution srl).

Anche la famiglia Zanini di Adro, dopo 14 anni, deve dire addio al ‘Pepe Nero’ di piazza Garibaldi: la pizzeria- bar diventata un punto di riferimento della movida franciacortina passerà nelle mani di Stefano Gatti, imprenditore bergamasco attivo nel settore della ristorazione, soprattutto sul Sebino, la cui offerta è risultata la migliore su piazza.