A Rovato apre il cannabis store "Integra", il primo di tutta la Franciacorta

Tutt'altro che un cannabis store qualunque. A Rovato ha aperto “Integra”, il primo negozio di cannabis legale della Franciacorta, con prodotti a Km Zero. Nessun franchising, dunque, ma un marchio e una linea di articoli nati sul territorio, una scelta voluta dal titolare, che ha deciso di puntare tutto sulla qualità e sulla tutela dell’ambiente.

Il nuovo store si trova a poche centinaia di metri dal centro commerciale Le Porte Franche, in via Franciacorta 17. All’interno è presente un’ampia scelta di ben 120 prodotti. L’elenco è lunghissimo: 15 differenti tipologie di infiorescenza, creme e cosmetici cruelty free, bibite e prodotti alimentari senza glutine, come pasta, farina, olio, sughi, condimenti e biscotti.

Ma non è tutto. Per gli amanti della birra, infatti, sono presenti birre alla canapa, una bionda e una rossa prodotte artigianalmente per “Integra” da un agricoltore di Brescia. Non mancano poi altre bevande artigianali, tra cui un buonissimo tè verde, e una selezione di 9 tisane.

Nello store “Integra” è possibile trovare anche il ricercatissimo olio di CBD, un prezioso cannabinoide dall’uso officinale ottimo per curare una serie di patologie, come mal di testa, reumatismi, insonnia, nausea e perdita di appetito.

Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta: “Ho deciso di colmare questo vuoto in Franciacorta puntando tutto sulla qualità, con articoli provenienti dal nostro territorio, biovegan e adatti anche ai celiaci — spiega il titolare —. La scelta viene dalla consapevolezza di investire su un prodotto dalle importati proprietà. La cannabis legale è infatti perfetta per curare una serie quasi infinita di patologie: infiammazioni, insonnia, dolori articolari, crampi, ansia, osteoporosi, disturbi gastrointestinali e, naturalmente, anche per concedersi un po’ di meritato relax e una pausa dallo stress quotidiano”.

“Punto molto anche sulla conoscenza — aggiunge —. Tutti abbinano alla canapa sativa solo gli effetti psicotropi del THC, dimenticando invece il suo fratello ‘minore’: è il CBD, il secondo cannabinoide più abbondante presente nella pianta. Le sue proprietà stanno riscuotendo un grande successo anche in campo medico, in quanto è molto efficace per trattare diversi problemi di salute fisica e mentale”.

Per chi fosse interessato, non resta dunque che provare: il negozio resterà aperto da lunedì pomeriggio a sabato sera, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.