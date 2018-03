Acquistare moneta virtuale? A Brescia apre il primo bancomat Bitcoin

Venerdì 16 Marzo è entrato in funzione il primo sportello automatico per la vendita di criptovaluta della zona di Brescia. La macchina consente di acquistare non solo Bitcoin, la prima e più popolare moneta virtuale, ma anche altre criptovalute come Ethereum e Litecoin ed in futuro Dash e Zcash.



È possibile effettuare l’acquisto direttamente in contanti e in maniera autonoma. Il limite per ogni transazione di valuta, imposto per legge, è di 3mila euro.



Lo sportello automatico, in inglese ATM (Automated Teller Machine), è situato a Roncadelle all’interno dell’agenzia scommesse Las Vegas Games & Foods, di fronte al centro commerciale Le Rondinelle (Via Cascina Fiorita, 12).