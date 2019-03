Agenzia immobiliare si espande: in arrivo decine di assunzioni nel Bresciano

Buone notizie per chi è a caccia di un lavoro nel settore immobiliare. L'agenzia ReMax di Brescia cerca personale per ampliare il suo staff, in vista di un'espansione con l'apertura di nuove sedi nel Bresciano.

Nessun indirizzo a cui mandare i curriculum, ma una data da segnarsi in agenda: quella del Career Day organizzato dall'agenzia. L'appuntamento è per sabato 13 aprile - dalle 10 alle 14 - al Museo Mille Miglia di viale Bornata a Brescia. Un'occasione per conoscere e farsi conoscere dal Ceo di ReMax e dal responsabile commerciale della realtà in netta espansione nel Bresciano.

Dopo aver aperto una filiale a Iseo, l'agenzia intende ampliare la sede cittadina di via Colle Fiorito e aprirne una nuova nella zona sud di Brescia. L'obiettivo è quello di incrementare notevolmente il personale - attualmente la realtà dà lavoro a 40 persone, tra agenti amministrativi e dirigenti - portando a termine 10 assunzioni entro il 2019 e 40 entro il 2020.