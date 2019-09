Poste Italiane: sospese le rate del mutuo per i bresciani colpiti dagli eventi meteorologici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 598/2019 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i residenti della provincia di Brescia, colpita dagli eventi metereologici degli scorsi 11 e 12 giugno. Poste Italiane, in attuazione alle disposizioni contenute nell’Ordinanza, comunica che i soggetti residenti o aventi sede legale/operativa nei comuni individuati che siano titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di richiedere, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui. Sarà possibile richiedere la sospensione dell’intera rata oppure della sola quota capitale.