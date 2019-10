Pontevico, apre nuovo supermercato ALDI: tutte le informazioni

La multinazionale ALDI giovedì 17 ottobre porta la sua spesa a Pontevico, inaugurando un supermercato al numero 24 di via Viscardi. Il negozio impiegherà 17 nuovi collaboratori ed resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20.

Il punto vendita si sviluppa su oltre 1.400 metri quadri di superficie (l’area esterna ospita 112 posti auto gratuiti) ed è dotata di un impianto fotovoltaico che eroga una potenza di 48 KWp. In concomitanza con la sua realizzazione, come onero di urbanizzazione è stata recuperata un’area dismessa realizzando una rotatoria e una pista ciclabile.

Secondo l’indagine di Altroconsumo pubblicata sul mensile Inchieste di ottobre 2019, per il secondo anno consecutivo i negozi ALDI hanno scalato la classifica spesa con prodotti più economici, arrivando al primo posto. Per chi vuole risparmiare qualcosina riempiendo il carrello della spesa, da giovedì ci sarà così una possibilità in più nella nostra provincia.