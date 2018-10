Offerta all'asta da 860mila euro, giù il sipario sul quadrilatero della moda

Giù il sipario sul piccolo “quadrilatero” della moda di Poncarale? La domanda è lecita, a due anni dall'inevitabile chiusura, conseguenza del fallimento dell'azienda che ne aveva ereditato proprietà e gestione. Se l'affare andasse in porto – sta “ballando” un'offerta di poco meno 900mila euro – sarebbe infatti quasi certo che i nuovi investitori riqualificherebbero l'ex edificio Feroldi ma non per vendere o produrre abbigliamento.

Queste le indiscrezioni – anticipate da Bresciaoggi – sull'esito dell'ultima asta per l'acquisizione dello stabile, l'ottavo tentativo negli ultimi due anni: il valore iniziale era stato fissato in 3,750 milioni di euro, l'offerta che potrebbe essere decisiva è invece di 860mila, più di quattro volte in meno.

Bocche cucite, come da prassi: si tratta di un'asta giudiziaria nell'ambito di una curatela fallimentare. Gli interessati sarebbero comunque bresciani, e quindi per un investimento a chilometro zero: ma come detto niente più moda nel futuro dell'ex Feroldi lungo la Ss45bis.

Una storia complicata. Una volta era Feroldi, noto marchio bresciano dell'abbigliamento: tra il 2013 e il 2014 davvero la fine di un'epoca, con la chiusura del Gruppo Feroldi e delle controllate Fsh Glam e Fsh Retail. In quel periodo subentrerà la New Concept Store, con la formula dell'affitto di un ramo d'azienda. Ma la storia dura poco: meno di due anni più tardi arriverà la sentenza di fallimento.