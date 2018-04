AAA cercasi gestore per la malga, con bar e piccolo agriturismo

Il bando è stato pubblicato il 16 marzo scorso, ad oggi ci sono ancora una decina di giorni di tempo (fino al 16 aprile) per presentare un'offerta: la Comunità Montana del Sebino Bresciano cerca gestori appassionati per la malga Foppella, posizionata sullo spartiacque dei bacini dell'Oglio e del Mella, tra il Colle San Zeno e il Dosso Pedalta, in gran parte nel territorio del Comune di Pisogne e in minima parte di Tavernole sul Mella. L'altitudine massima raggiunge i 1540 metri.

Una ghiotta opportunità: la concessione ha una durata di 6 anni, con canone annuo fissato a base d'asta da 9500 euro. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web della Comunità Montana. La superficie adibita a pascolo è di oltre 36 ettari, più di 360mila metri quadrati: l'area rientra per la maggior parte nella zona di produzione e stagionatura del formaggio Silter Dop.

Il centro malga si costituisce da cinque fabbricati, in muratura di calcestruzzo con tetto rivestito da lamiere zincate: nel primo fabbricato sono presenti (al piano terra) i locali per la lavorazione del latte, il locale di affioramento, la sala di lavorazione, un locale adibito a dispensa, vendita prodotti e sala stagionatura e pure una cucina.