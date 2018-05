Arte e gusto per festeggiare il nuovo design del negozio Pam

Sabato 26 maggio, presso il Pam di Brescia in via Fratelli Porcellaga 26, si terrà un evento di inaugurazione del nuovo design del punto vendita, risultato del lavoro di restyling voluto per festeggiare i 60 anni di attività di Gruppo Pam.

A partire dalle ore 18:00, sarà organizzato un aperitivo aperto a tutta la cittadinanza a cui prenderà parte anche l’Associazione Artisti Bresciani. Un’occasione speciale, quindi, durante la quale verranno servite specialità a base di prodotti freschi e a marchio Pam Panorama insieme ad un cocktail esclusivo, realizzato in collaborazione con Martini & Rossi: il perfetto accompagnamento per godere della “galleria d’arte” temporanea allestita insieme all’Associazione Artisti Bresciani e visitare al contempo il rinnovato negozio.

Durante tutto l’evento, infatti, verrà esposta una selezione di opere di artisti locali facenti parte dell’AAB, associazione culturale impegnata fin dal 1945 nella promozione di iniziative di carattere artistico, in particolare la conoscenza e lo studio delle arti figurative e visive. Il tema da cui muoverà la selezione di opere sarà proprio “La vita spesa al meglio”, payoff di Pam Panorama.

Il nuovo design del punto vendita è stato pensato per rendere ancora più piacevole l'esperienza di spesa del Cliente. Grazie al layout semplice ed innovativo, e all’atmosfera calda ed accogliente, fare la spesa sarà più facile e coinvolgente. Sugli scaffali del supermercato, infatti, è possibile trovare numerosi prodotti e soluzioni in linea con gli ultimi food-trend, in grado di soddisfare le necessità di tutti i Clienti, e caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Uno spazio e un’attenzione speciali vengono poi dedicati ai prodotti freschi: dalla verdura alla frutta di stagione, dai salumi più pregiati ai migliori formaggi dell'arte casearia italiana. I reparti macelleria e pescheria mettono in evidenza la cura e la dedizione degli addetti che propongono i tagli e i pescati migliori, mentre la nuova gastronomia dà rilievo ai gustosi prodotti preparati quotidianamente per soddisfare il palato di tutti i Clienti, anche dei più esigenti.

Il punto vendita sarà aperto 7 giorni su 7 con i seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 8 alle 22.00, mentre la domenica dalle 9 alle 21.00.