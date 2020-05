Il lockdown è finito: conto alla rovescia per il nuovo supermercato

Aprirà mercoledì 20 maggio il nuovo Spazio Conad di Viale Europa a Palazzolo sull'Oglio: il punto vendita sostituisce l'ex ipermercato Simply, del gruppo Auchan, completando così l'ennesimo cambio di marchio anche nel Bresciano; sarà il più grande dei nuovi store aperti in provincia. E' la conseguenza dell'acquisizione di Auchan Italia da parte di Conad, che è diventato così il primo gruppo italiano nel settore della grande distribuzione (con un fatturato di circa 15 miliardi di euro).

L'inaugurazione è in ritardo di oltre un mese, per ovvi motivi legati all'emergenza Coronavirus: l'ex Simply aveva chiuso i battenti a metà febbraio, il nuovo Conad avrebbe dovuto riaprire a metà aprile. Tutto rimandato al 20 maggio: lo store sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.30.

Tra centinaia di scaffali e migliaia di prodotti non mancheranno forneria, macelleria, pescheria e un reparto di gastronomia, oltre che una parafarmacia e un pet store, un negozio dedicato ai prodotti per gli animali. In occasione dell'apertura, offerte speciali fino al 25 maggio.