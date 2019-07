Storica osteria vista lago cerca un gestore: un affare da 42.000 euro

Cercasi gestore per la storica osteria Ai Nidrì di Iseo, all’interno del complesso Sassabanek: la trattoria si trova negli spazi interni del maxi-campeggio, ma è di libero accesso anche per turisti ed avventori che arrivano da fuori.

Il contratto proposto è di 6 anni, a partire dal dicembre del 2019 fino alla fine di novembre del 2025. Il canone annuo è fissato in 42mila euro, pari a 3500 euro al mese: per informazioni si può contattare la società a info@sassabanek.it.

L’osteria Ai Nidrì è davvero un pezzo di storia della gastronomia locale. Carne, pesce, funghi: prelibatezze gastronomiche e non solo hanno accompagnato, negli anni, centinaia e centinaia di clienti. Adesso è in cerca di una nuova “vita”. Termine ultimo per presentare un’offerta: il 30 settembre.