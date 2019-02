Investimento milionario per il mega magazzino: in arrivo 100 nuovi posti di lavoro

Affari importanti con vista sull'autostrada: il colosso della logistica Af Zust Ambrosetti, con più di 3000 dipendenti e un fatturato da mezzo miliardo di euro, ha completato l'acquisizione della zona industriale ex Kriotrans di Ospitaletto, pagandola all'asta circa 3 milioni di euro. Lo scrive il Giornale di Brescia: il prossimo passo del gruppo sarà un investimento milionario per realizzare un nuovo magazzino logistico da oltre 50mila metri quadrati. Sono previste fino a 100 nuove assunzioni.

Il progetto

Il progetto era nell'aria da un po', ora finalmente concretizzato con l'acquisizione del terreno dove un tempo sorgeva (e lavorava) la Kriotrans, poi fallita. Uno spazio industriale gigantesco, che da tempo giaceva abbandonato: in tutto sono più di 150mila i metri quadrati dell'area, di cui 110mila edificabili.

Proprio qui troverà posto il nuovo stabilimento da 55mila mq in cui sono previste tra le 80 e le 100 assunzioni. La zona è a ridosso delle due principali arterie stradali veloci del Nord Italia, oltre all'autostrada A4 anche la BreBeMi. Una posizione che in passato aveva fatto gola a molti, anche in ambito commerciale e della grande distribuzione come Esselunga e Carrefour.

Il gruppo

La soddisfazione comunque traspare anche da parte dell'amministrazione comunale, che vedrà finalmente riqualificata l'ampia zona industriale alla periferia del paese. Un investimento in buone mani: il gruppo Af Zust Ambrosetti, nato qualche anno fa dalla fusione di due grandi realtà della logistica, conta più di 4000 clienti, 3000 dipendenti, un migliaio di mezzi al lavoro, una trentina di depositi, più di 180 filiali in tutta Europa.