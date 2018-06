Acciaio bresciano, affare milionario: Ori Martin si prende anche Ferrosider

Non sono stati resi noti gli estremi economici dell'accordo, di certo si tratta di un affare multi-milionario: la Ori Martin di Brescia ha completato l'acquisizione delle quote di maggioranza della Ferrosider di Ospitaletto, storica azienda bresciana specializzata nella produzione di laminati, billette e profili, attiva sul territorio dal 1962 e che ancora oggi occupa 104 dipendenti per un fatturato di oltre 120 milioni di euro.

Un'operazione nel segno della continuità: rimarranno infatti anche nella nuova compagine aziendale i fratelli Federica e Quinto Stefana, quest'ultimo pronto alla nomina di vicepresidente e amministratore delegato.

“Ori Martin ha preferito, in un'ottica di verticalizzazione dei propri semilavorati, scegliere di entrare in un'attività esistente – si legge in una nota dell'azienda – per non immettere nuova capacità produttiva in un mercato già saturo, seppure in una fase favorevole del ciclo economico”.

Il gruppo Ori Martin è un vero colosso dell'acciaio: ha chiuso il 2017 con un fatturato di oltre 464 milioni di euro, 14 milioni di utili e investimenti per altri 18 milioni, con circa 700 addetti al lavoro e una produzione complessiva di 686mila tonnellate, in aumento di 30mila rispetto al 2016. Ori Martin controlla otto aziende, tra cui la Meccanica Trafilati, la Novacciai, la Siderurgica Latina e la Tension Technology.