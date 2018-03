Grande successo l'open day di Latorre: 70 anni di passione per il caffè

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Terminato mercoledì l’evento “OPEN DAY” di LATORRE SRL che nei giorni dal 5 al 7 marzo 2018 ha ospitato più di un migliaio di partecipanti nella sede di Manerba del Garda (BS). L’evento “OPEN DAY” di quest’anno organizzato in coincidenza con il 70° anno di attività dell’azienda ha dato spazio ad approfondimenti, gare e masterclass creando attraverso il divertimento e la professionalità nuove opportunità volte a migliorare i servizi e instaurando nuovi contatti tra i partecipanti.



Sono intervenuti Stefano Bocchio, Nicola Zane, Davide Priore, Serena Mumolo, Giuseppe Amigoni, profondi conoscitori delle tecniche di latte art, della caffetteria, del gelato, dell’acqua e Dritan Alsela, famoso Latte Artist di livello mondiale. Ecco i nomi dei vincitori delle competizioni alla quale hanno partecipato anche studenti della scuola alberghiera di Desenzano del Garda, Ipseoa “Caterina De Medici”.



Categoria Professionisti: MIGLIOR BARISTA LATORRE: Natalia Cegolea Fouad Re Sandra Sanna Categoria Professionisti: MIGLIOR RISOTTO Pasquale Tozzi - Pasquale Tozzi Chef & Pâtissier di Polpenazze del Garda (BS) Gianni Cassanelli - Locanda Borgo Antico di Condino (TN) Daniela e Luca - Al Bertansì di Toscolano Maderno (BS) - con la collaborazione di RISO IN FIORE: (https://www.risoinfiore.it/it/?id=Il_nostro_riso)



Categoria Studenti: MIGLIOR BARISTA Lisa Bragaglio Emma Facchinetti Valentina Lucchini Categoria Studenti: MIGLIOR DOLCE AL CAFFè LATORE Martina Valenti Roberta Rossi Mattia Agazzi



Sara Latorre è entusiasta: “è andato meravigliosamente bene! Vissuto con intensità da tutti noi! I nostri clienti sono rimasti soddisfatti di tutti i seminari che abbiamo proposto e entusiasti dell’omaggio della masterclass con Dritan Alsela. Gli siamo molto grati, ha dimostrato grande disponibilità e umiltà insegnandoci e svelando i trucchi del Latte Art. Voglio ringraziare davvero tutti coloro che sono intervenuti nelle masterclass e che hanno portato professionalità e consigli con molta disponibilità e cortesia. Ringrazio inoltre gli studenti e i professori, tutti i nostri clienti, i partecipanti e coloro che hanno gareggiato nelle competizioni. Siamo davvero fortunati a collaborare con professionisti di questo livello! Sono già in movimento per l’evento 2019!”

