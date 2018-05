Maxi-ampliamento da 15 milioni di euro per la Omr di Rezzato

La Omr di Rezzato annuncia un maxi-ampliamento da oltre 25mila metri quadrati: circa 19mila il nuovo insediamento produttivo, altri 6mila mq per un centro direzionale. Tutto verrà realizzato negli spazi adiacenti all'attuale quartier generale, appunto a Rezzato: per il via libera definitivo dal punto di vista burocratico, come scrive il Giornale di Brescia, ci sono voluti quasi tre anni.

Adesso ci potrebbe volere poco più di un anno per vederlo operativo, giusto in tempo per i primi 100 anni di attività dell'azienda specializzata nella produzione di componenti per automotive, con un fatturato da oltre 600 milioni di euro e più di 3000 dipendenti occupati in Italia e all'estero. Il gruppo è guidato da Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia.

Ci vorranno circa 15 milioni di euro per realizzare l'ampliamento. Per l'azienda è una necessità pratica: si prevede un aumento della produzione dal 10 al 15%, anche grazie all'arrivo di commesse importanti da parte di Ferrari, Maserati e Chrysler.