Busi Group, l'utile vola e gli investimenti pure: nuovo stabilimento da 80mila metri quadri

Prosegue il trend di crescita, d’innovazione e di investimenti del Busi Group, realtà specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi innovativi per la raccolta, la compattazione e il trasporto dei rifiuti.

Un gruppo, quello creato dai fratelli Giuseppe, Mirco e Diva Busi, che conta in totale ben 350 dipendenti e di cui fanno parte tre realtà produttive: la Bte che ha sede a Paitone; la Mec che si trova in provincia di Cuneo e la Omb Technology. Proprio quest'ultima realtà si sta espandendo notevolmente e sono in corso i lavori per il nuovo maxi stabilimento.

La nuova fabbrica di Rezzato

L'azienda del futuro, così si presenta il polo produttivo in fase di realizzazione a Rezzato nel sito dell'ex Pama Prefabbricati. Un investimento importante: oltre 20 milioni di euro per sistemare l'area - di oltre 80 mila metri quadrati - acquistata dal gruppo all'asta fallimentare, nel 2018. Una fabbrica altamente tecnologica, dotata di un magazzino automatizzato e di un impianto di verniciatura ecologico e sostenibile

Fatturato Record

I conti del gruppo vanno a gonfie vele: il fatturato, nel 2018, è cresciuto del 13, 9 %, arrivando a quota 88, 3 milioni di euro. In netta crescita anche l'utile che segna un più 33,5% e arriva a 4,4 milioni di euro.