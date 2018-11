Ipermercato e ristoranti, decine di negozi: oggi è il gran giorno del Nuovo Flaminia

Taglio del nastro tanto atteso, e tanto chiacchierato: in queste ore apre i battenti il centro commerciale Nuovo Flaminia di Brescia, nell’area degli ex Magazzini generali compresa tra Via Corsica, Via Dalmazia, Via Don Bosco e Via Salgari. Un comparto del cui recupero si parla da dieci anni, e adesso è finalmente realtà: nel 2015 l’area è stata acquisita dalla Coop, in tutto oltre 27mila metri quadrati. In tre anni il progetto, l’approvazione, il termine dei lavori.

Certo non è ancora finita: all’appello manca ancora, ad esempio, il maxi-parco pubblico da 17mila mq dove però già si sta lavorando, e che dovrebbe essere pronto per la prossima primavera. Tante le compensazioni e mitigazioni presenti nell’accordo di piano: in tema viabilistico tre nuove rotatorie, poi la pista ciclabile tra Via Dalmazia e Via Salgari, la messa in sicurezza e la deviazioni del fiume Grande. In tutto la società ha speso più di tre milioni di euro.

Il nuovo centro commerciale

Una bella somma, ma relativamente poco se confrontata con l’investimento complessivo per realizzare ex novo il centro commerciale: il preventivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. Inevitabili i grandi numeri: la galleria dei negozi che circonda l’ipermercato (un colosso da 4700 mq) si compone di una ventina di piccoli di locali, ma pure tre medie strutture di vendita (tra cui lo store di CasaTua).

L’ipermercato a marchio Coop come detto ha una superficie di vendita che sfiora i 5mila metri quadrati, un’estensione che in pochi in provincia possono vantare. A pieno regime ci lavoreranno più di un centinaio di persone (già tutti assunti). Il complesso si completa al primo piano, dove agli uffici è stata affiancata una ben fornita area ristorazione. Comodo anche il parcheggio: un “blocco” da poco meno di un migliaio di posti.

Per il momento al centro commerciale Nuovo Flaminia si entra solo da Via Sorelle Ambrosetti, a conti fatti da quello che un tempo era lo storico ingresso degli ex Magazzini: in futuro si vedrà. E non è ancora finita: i tempi sono tutti da definire, ma c’è ancora un grande edificio da recuperare (vicino al parco).