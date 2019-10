La fame di supermercati non si placa: nuovo punto vendita in arrivo

Non sono ancora stati ultimati gli ultimi supermercati, che già arriva notizia di prossimi cantieri. In attesa della prossima apertura dell'Esselunga di via Triumplina, Bresciaoggi in edicola stamane svela che in città è in rampa di lancio un nuovo punto vendita, questa volta un discount, targato Lidl. L'iter di approvazione definitiva è in corso in Loggia.

Il nuovo supermercato verrà realizzato nello spazio di via Foro Boario occupato fino ad alcuni anni fa da un deposito mezzi della Sia. L'area, acquistata dall'immobiliare Efferre di Dalmine, su un totale di 8.364 metri quadrati ha una superficie di edificabilità (commerciale e distributiva) pari a 3.000 mq. Il supermercato ne utilizzerà un po' di meno, circa 2mila, dei quali 1.300 di superficie di vendita.

Il negozio sarà caratterizzato dalle ampie vetrate ormai tipiche dei punti vendita della catena tedesca, e avrà sul tetto un parcheggio con pensiline ombreggianti realizzate con pannelli fotovoltaici. In totale i parcheggi - pertinenziali e ad uso pubblico, ma chiusi di notte - occuperanno circa 2mila metri quadrati. Tra le opere di compensazione anche una pista ciclopedonale verso la zona sud.