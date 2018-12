Saottini Auto vi invita a scoprire Nuova Audi Q3

Nuova Audi Q3 è il SUV compatto con dotazioni di categoria superiore. Nella sua seconda generazione, non solo si presenta con un look più energico, ma migliorano anche la versatilità, la generosità degli spazi e i dettagli di stile capaci di fare la differenza. Nuova Audi Q3 si adatta alla guida sui percorsi urbani ed extraurbani, rispondendo così a esigenze diverse.

Sportiva e moderna, Nuova Audi Q3 presenta novità nelle dimensioni e nella comodità degli interni. L’ampiezza del vano bagagli, capace di raggiungere i 1.525 litri con i sedili abbattuti, ne evidenza la versatilità; i sistemi di assistenza alla guida sono di classe superiore e ne aumentano il comfort.

Basta vederla una volta per ricordarla a lungo: la nuova linea è ricca di elementi distintivi come la griglia single frame ottagonale o l’andamento cuneiforme dei proiettori anteriori, disponibili in tre diversi livelli di tecnologia LED.

Questi dettagli, a cui si aggiungono i passaruota pronunciati, passo e larghezza maggiorati e i montanti posteriori decisamente inclinati, oltre a conferire un look energico contribuiscono ad aumentare la sicurezza e la guidabilità, grazie a maggiore stabilità, maneggevolezza e controllo su ogni superficie, anche quelle più accidentate.

Il funzionamento e la strumentazione del SUV compatto Audi sono stati rivisti completamente eliminando gli strumenti analogici.

È disponibile di serie un quadro strumenti digitale la cui diagonale dello schermo raggiunge i 10,25 pollici, che il guidatore può utilizzare dal volante multifunzione.

Con MMI radio plus di serie, chi guida può potenziare con funzioni aggiuntive il quadro strumenti, scegliendo l’Audi virtual cockpit. Questa soluzione incorpora ad esempio le funzioni MMI e visualizza informazioni sulla strada, sul regime del motore, sui brani musicali e sui servizi Audi connect.

Saottini Auto vi aspetta questo weekend con un’apertura speciale dedicata alla scoperta dell’ultima novità Audi.

Sabato 15 (dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00) e Domenica 16 (dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30) dicembre potrete vivere un’esperienza di guida con Nuova Audi Q3 presso gli showroom di Brescia in via Fenzi, 3 e Desenzano del Garda in viale Marconi, 29.