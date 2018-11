E' arrivata la nuova Audi A1 Sportback, Saottini Auto vi invita a provarla

Saottini Auto vi invita a scoprire e provare Nuova Audi A1 Sportback sabato 24 e domenica 25 novembre negli Showroom Audi di Brescia e Desenzano del Garda.

La novità di casa Audi rompe gli schemi ed evolve verso linee più dinamiche e ancora più moderne, ridefinendone il segmento delle compatte. Tutta la tecnologia avanzata delle Audi più performanti di sempre arriva ora anche su nuova A1 Sportback.

Un’auto dal carattere digital, ancora più personalizzabile, sempre connessa e con tecnologie di categoria superiore: radio MMI Plus con schermo touch, cockpit digitale da 10,25”, Audi smartphone interface e la tecnologia wireless di Audi phone box.

Audi A1 Sportback è l’esempio perfetto di creatura urbana.

Questo weekend si potrà ammirare dal vivo il fascino e il design sportivo Nuova Audi A1 Sportback e si potrà effettuare una prova su strada per testarne la sportività, la spaziosità e la connettività.

Saottini Auto vi aspetta sabato 24 e domenica 25 a Brescia in via Fenzi, 1 e a Desenzano del Garda in viale Marconi, 29.

Per maggiori informazioni: www.saottini.it