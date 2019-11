Prontofoods si beve l'orzo Crastan: nasce un gruppo da 170 milioni di euro

L'accordo tra due delle più importanti aziende attive nel settore (di nicchia) dei campioni dell'alimentare italiano porta alla nascita di un gruppo che vale ben 170 milioni di euro.

L'obiettivo dell'intesa siglata dal colosso monteclarense Prontofoods Spa e della storica azienda toscana Crastan è proprio quello di: "unire le forze per competere in maniera più capillare e abbattere i costi produttivi" come ha fatto sapere Luciano Pensate, presidente della società bresciana.

Cosa prevede l'accordo

Prontofoods Spa - leader nella produzione di preparati istantanei e bevande solubili e già detentrice dei marchi Ristora, Idrolitina e Meraviglia - ha acquisito il 100% dell'azienda di Pontedera, che vanta ben 140 anni di attività. In cambio la famiglia toscana che gestisce la Crastan ha ottenuto una partecipazione di minoranza del gruppo bresciano.

"L’operazione permetterà di garantire lo sviluppo occupazionale e industriale, mantenendo le due imprese in mani italiane" si legge in una nota diffusa dal Cda della società toscana, specializzata nella produzione di surrogati del caffè, in particolare orzo e cereali solubili. Il fatturato della Crastan è passato dai 24,4 milioni di euro del 2005 ai 42 milioni del 2018.

Il gruppo Prontofoods

Il gruppo Prontofoods ha chiuso il 2018 con ricavi di oltre 131,2 milioni di euro, quasi tre milioni in più rispetto all'anno precedente. L'azienda è davvero un pezzo di storia dell'industria bresciana: ha due stabilimenti a Montichiari e un terzo a Sant'Olcese, in provincia di Genova, oltre alla sede di Brescia. In tutto Prontofoods occupa più di 200 dipendenti. Le vendite all'estero sono cresciute in media del 10%: circa il 23% del fatturato è realizzato al di là del territorio italiano.