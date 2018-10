Export, Regione Lombardia: "Investimento di 40 milioni per il biennio 2018-2020"

Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla ricerca, innovazione, università export e internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala è intervenuto alla presentazione del ciclo di seminari Open Export organizzato da Confartigianato.

"Le imprese che lavorano con l'estero - ha sottolineato Sala - hanno un valore aggiunto e Regione Lombardia punta forte sull'internazionalizzazione delle nostre imprese con un investimento di 40 milioni per il biennio 2018-2020".

I mercati esteri sono sempre più importanti anche per le piccole medie imprese e "puntiamo forte sul valore delle missioni istituzionali ed economiche all'estero con le imprese - ha aggiunto il vicepresidente Sala - fornendo loro tutti gli strumenti per aggredire il mercato".

L'impegno di Regione Lombardia guarda anche alle fiere internazionali e il vicepresidente Sala ha confermato la volontà di Regione di finanziare le imprese per presentarsi agli appuntamenti fieristici per far conoscere i loro prodotti.

"Crediamo nella cooperazione tra istituzioni e associazioni di categoria anche per la formazione di 'Export Manager' che operano all'estero. Internazionalizzare - ha concluso Fabrizio Sala - significa sostenere le nostre aziende che guardano ai mercati mondiali"