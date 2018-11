Nuovo maxi-store di articoli sportivi e abbigliamento, sabato l'inaugurazione

Dalle sneakers di tendenza, agli scarponi per lo sci e la montagna, passando per le scarpe da basket e le mazze da golf. Un vero e proprio paradiso per gli sportivi, ma anche per gli amanti di della moda casual e dello street style. Sono davvero tantissimi i prodotti esposti con cura e attenzione maniacale al dettaglio nei 2500 metri quadri del nuovo maxi-store di articoli sportivi e abbigliamento casual di Brescia.

È davvero tutto pronto per l'apertura del primo punto vendita Maxi Sport in via Orzinuovi, angolo via Rieti, a Brescia. Il countdown è davvero agli sgoccioli: dopo l'anteprima di giovedì sera per la stampa e gli addetti ai lavori, dalle 10 di sabato 10 novembre tutti potranno sbirciare tra gli scaffali del nuovo negozio dell'azienda fondata nel 1989 a Merate, in provincia di Lecco.

Articoli sportivi e capi di tendenza

A rendere davvero unico il nuovo megastore per gli sportivi - ma non solo - è la maniacale selezione dei capi che consente di essere trendy anche sul campo da golf, negli abissi marini e lacustri e sulle piste da sci. "Ciò che caratterizza il nostro negozio è il perfetto mix tra moda e sport - spiega Ester Sala, responsabile marketing ed e-commerce dell'azienda Brianzola - nello store di Brescia sono presenti ben 350 brand e 13 aree: sneaker, basket, snow e sci, street style, running, training, crossfit, subacquea, tennis, golf, montagna, e casual per uomo donna e bambino".

Quello bresciano è il quarto punto vendita aperto in Lombardia dall'azienda a conduzione famigliare. "Tra le tante città della regione abbiamo scelto Brescia perché è una realtà dinamica e dalla natura imprenditoriale: caratteristiche che sono da sempre nel Dna della nostra azienda, come la volontà di integrarsi nel territorio. Per la nuova apertura abbiamo assunto ben 40 persone: si tratta di ragazzi e ragazze - tra i 18 e i 30 anni- tutti residenti nel Bresciano" ha spiegato Ester Sala prima della cerimonia del taglio del nastro.

Grande festa per l'inaugurazione

L'inaugurazione al pubblico non passerà di certo in sordina: una grande festa di apertura terrà banco tutto il weekend (dalle 10 alle 19) dentro e fuori il maxi-store. Davvero tantissimi gli appuntamenti in programma: dal 'Running Day', il test dell’appoggio plantare effettuato dai tecnici Adidas e Maxi Sport per individuare la scarpa running perfetta, al test della tecnologia Gore-Tex, membrana all’avanguardia che assicura impermeabilità, traspirazione e comfort in ogni condizione d’uso.

Dal servizio sciolinatura gratuito per gli appassionati di sci e snowboard, al simulatore FlightScope per provare i primi swing nell’Area Golf. Fino alla personalizzazione in esclusiva degli intramontabili boot Timberland.

Non mancheranno animazione e food truck nel piazzale esterno del nuovo store, esibizioni freestyle e attività di training con Reebok sui tappeti elastici. Ci sarà pure una maxi gabbia di 12 metri per provare sul campo i prodotti e sfidare gli amici nei tiri liberi.