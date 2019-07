Prestigiosa commessa per Manital: 7000 maniglie bresciane apriranno le porte di un grattacielo nel cuore di Dubai

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

7.000 maniglie Manital apriranno presto le porte del nuovo iconico grattacielo in costruzione nel cuore di Dubai, il Jumeirah Gate. La maniglia scelta è Morphos Light, nell'elegante finitura nera. Il suo design squadrato ed essenziale, si sposa perfettamente con le linee architettoniche dell'edificio, anch'esse pulite e minimali.

Si tratta di un'altra prestigiosa ed importante fornitura per l'azienda di Gavardo nella Dubai Marina, non molto distante dal Burj Khalifa, il più alto grattacelo al mondo in cui l'azienda vanta già la presenza delle sue maniglie Atena e Dalì.

Qualità e il design made in Italy sono tra le caratteristiche più ricercate negli Emirati Arabi, in particolare a Dubai, e sono le peculiarità dei prodotti Manital. Come spiega il titolare dell'azienda Luigi Bigoloni: «In questa città l'italianità, la cura dei dettagli e il gusto estetico del nostro Paese, sono eccellenze che vengono ricercate ed ammirate. Questa significativa fornitura è per noi un'ulteriore conferma che i nostri modelli sono apprezzati in contesti lussuosi e contemporanei come questo».