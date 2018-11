Apre nuovo supermercato: per 10 giorni sconto del 10% su tutta la spesa

MANERBIO. La "Sigma" di Via Roma ha abbassato la serranda ormai da mesi. Un negozio storico: aprì nel 1974, a marchio Coop, solo un anno dopo l'inaugurazione del primo supermercato del paese, sorto in via Dante.

Ora, per fortuna, la nuova gestione riporterà in vita l'attività. Al suo posto nascerà infatti un punto vendita dei "Supermercati Peroni". L'inaugurazione è prevista per giovedì 15 dicembre, con orario continuato dalle 9 alle 20.

Negli ultimi anni si è assisto in paese al progressivo impoverimento commerciale del centro storico - solo in via XX settembre sono 9 gli immobili chiusi - e alla proliferazione delle attività in zone periferiche: l'apertura del nuovo negozio è dunque una notizia più che positiva, riporterà in paese un po' di quel commercio 'vampirizzato' dai centri della grande distribuzione.

In vista dell'inaugurazione, il "Supermercati Peroni" ha messo in programma il 10% di sconto su tutta la spesa. La promozione resterà valida dal 15 al 25 novembre.