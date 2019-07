Al posto dell'ex fabbrica un nuovo supermercato: aperto sette giorni su sette

Aprirà i battenti giovedì mattina il nuovo supermercato Lidl di Via Cremona a Manerbio: uno store da 1400 metri quadrati, che manterrà tutte le caratteristiche “storiche” della multinazionale tedesca, presente in provincia con 22 punti vendita e oltre 380 collaboratori. Il nuovo supermercato sarà aperto sette giorni su sette, e porta in dote cinque nuovi posti di lavoro.

Lo store è frutto di un progetto di riqualificazione di un sito produttivo ormai abbandonato da anni, le Confezioni Manerbiesi. Oltre al punto vendita, sono tutti a carico di Lidl anche i numerosi interventi in ambito viabilistico: la costruzione di un ponte per il collegamento viario che attraversa la Roggia Bassana, una nuova strada e una pista ciclabile, 10 parcheggi ad uso pubblico in aggiunta ai 150 del supermercato.

La sfida è lanciata, in una zona dove la concorrenza certo non manca. Solo in Via Cremona infatti, e in meno di un chilometro, sono presenti altri tre supermercati: Eurospin, Famila e Italmark.