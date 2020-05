Nuovo supermercato dopo il lockdown: sarà aperto tutti i giorni fino alle 22

E' stato inaugurato a Manerba del Garda il nuovo supermercato Lidl da quasi 1.500 metri quadrati: andrà a sostituire lo storico store di Via Trevisago (aperto dal 2009) a poche centinaia di metri di distanza. Sarà grande il doppio (più o meno) rispetto al punto vendita precedente.

Ha aperto con qualche settimana di ritardo, causa lockdown, ma è ovviamente attrezzato per affrontare tutte le misure di sicurezza della Fase 2. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita verranno forniti guanti monouso, oltre a un carrello igienizzato per gli acquisti. Un sistema a semaforo gestirà gli accessi in base al numero di clienti già presenti all'interno della struttura.

Aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 22

Gli orari di apertura del nuovo supermercato sono pensati per evitare il più possibile gli affollamenti: dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 22. Il marchio Lidl fa parte del Gruppo Schwarz, che controlla anche gli store Kaufman e fattura più di 100 miliardi di euro l'anno. In tutta Italia sono più di 650 i supermercati Lidl, di cui 115 in Lombardia e più di 20 nel Bresciano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella zona della Valtenesi sono ben otto i supermercati aperti, in un raggio di pochi chilometri: il Conad a Padenghe, Italmark e Dpiù a Moniga, Penny, Lidl e Eurospar a Manerba, Eurospin e Family a Puegnago.