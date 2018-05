Nuova gestione per il centro polivalente: in arrivo bar e posti di lavoro

Riparte il centro polivalente e socio-culturale di Mairano: come scrive il Giornale di Brescia, la gestione della struttura è stata assegnata (per ora in via provvisoria, in attesa dell'aggiudicazione definitiva) alla cooperativa sociale “In Rete.it” di Ospitaletto, che dovrà occuparsene fino al 30 giugno 2021.

La società è stata infatti giudicata la migliore a margine del bando pubblico per la gestione dell'immobile e delle varie strutture al suo interno: il centro culturale, la palestra comunale, il bocciodromo, un nuovo informagiovani e presto pure un bar.

Dopo due bandi andati a vuoto non manca la soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale: la cooperativa In Rete pagherà circa 4200 euro l'anno di canone d'affitto, oltre alle utenze. La nuova gestione prenderà ufficialmente il via il prossimo 1 luglio.

La grande novità è l'apertura del bar, che andrà ad affiancare le strutture già esistenti (e già citate), tra cui anche un centro diurno per anziani. Con la nuova gestione si aprono anche nuove opportunità di lavoro. La cooperativa cerca due persone che abitino proprio a Mairano, per un contratto di lavoro da 38 ore a settimana.

Per informazioni e per inviare il curriculum (Oggetto della mail: “Candidatura Centro socio-culturale Mairano”) si può scrivere a info@inreteweb.it.