Lucchini RS, fatturato record a 411,5 milioni: nuovo stabilimento negli Usa

Fatturato da record per la Lucchini RS Spa, ex Lucchini Sidermeccanica, la società bresciana – la sede è in città, il quartier generale operativo è a Lovere, sul lago d'Iseo – di proprietà della famiglia Lucchini e separatasi nel 2007 dal resto del Gruppo Lucchini, rimasto di proprietà del gruppo russo Severstal. L'acronimo RS sta per “Rolling Stock”, materiale rotabile: Lucchini RS è specialista nella produzione in ambito ferroviario.

Un'azienda in salute: nel 2017 fatturato oltre i 411 milioni e mezzo di euro (in un aumento di oltre 20 milioni sul 2016), margine operativo lordo di 60,9 milioni, utile netto di 28,6 milioni, un piano di investimenti di altri 28 milioni di euro.

Sono diverse le società controllate dal gruppo, per oltre 2100 dipendenti di cui più di un terzo all'estero (sono quasi 900). La novità dei prossimi mesi sarà l'apertura di un nuovo “plant” anche negli Stati Uniti, uno stabilimento che verrà realizzato in loco in collaborazione con un'azienda locale.

Solo un paio di mesi fa a New York è stata infatti costituita la Lucchini North America, il primo ampliamento ufficiale a stelle e strisce della Lucchini RS, storica azienda originariamente fondata a Lovere nel lontano 1856.

Queste le altre società controllate dal gruppo: la Mamè Forge a Cividate Camuno e la Tool Steel a Desio, poi Lucchini Unipart Rail (Inghilterra), Lucchini Sweden, Lucchini Poland, Lucchini India, Lucchini Central Europe (Austria), Lbx (Belgio), Lucchini CN a Pechino e Zhibo Lucchini a Taiwan, una joint venture per costruire il più grande impianto al mondo di manutenzione ferroviaria per i treni ad alta velocità.