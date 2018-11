Lonato: via ai lavori per la Fiera Agricola, Artigianale e Commerciale

La macchina organizzativa della 61ª Fiera regionale agricola, artigianale e commerciale di Lonato del Garda è già partita ed è diretta anche quest’anno dall’avvocato Davide Bollani e presieduta dal sindaco Roberto Tardani.

Primo evento del calendario regionale, la Fiera di Lonato è sempre un evento atteso e molto partecipato. Sul tavolo, il comitato ha già messo vari appuntamenti, confermando il connubio di tradizione, innovazione e cultura che ha caratterizzato le ultime edizioni.

Con il suo circuito espositivo per le vie del centro, tra piazze, scuole e palazzetti, e la variegata offerta di appuntamenti gastronomici, culturali, artistici e sportivi, gran galà, show cooking e convegni, la 61ª Fiera di Lonato dà appuntamento a tutti dal 18 al 20 gennaio 2019. Il cartellone però si aprirà sabato 12 gennaio con il Gran Galà Show al palazzetto nuovo, per proseguire giovedì 17 – festa di Sant’Antonio abate patrono della fiera e protettore degli animali e delle campagne – con l’immancabile benedizione degli animali davanti alla chiesa di S.Antonio.

La Fiera di Lonato è stata capace negli anni di rinnovarsi e guardare al futuro, grazie anche ai collaboratori e a quanti con il loro lavoro e la loro creatività hanno contribuito a far crescere questa manifestazione. Nel calendario 2019, non mancheranno l’angolo del vintage market e lo street food, gli show cooking, le gare gastronomiche del miglior salame e del chisöl e gli eventi culturali da sempre corollario della fiera. Il Palio di Sant’Antonio, la goliardica sfida tra le frazioni che si cimentano in giochi d’altri tempi, si terrà domenica pomeriggio, 20 gennaio.

I componenti del comitato fiera 2019 sono: Fabio Del Pero, Marco Orio, Mariarosa Sandonini, Diletta Capra, Barbara Ferrari, Dionisio Gallus, Maria Anelli, Gianmarco Godi, che saranno affiancati dai collaboratori esterni Stefania Zanetti, Stefania Lorenzoni (per il Numeri Unico), Simone Gazzurelli e Nicola Cherubini (settore agricolo e macchine agricole), Diego Frera (musica e spettacoli) e Francesca Gardenato (ufficio stampa).

Per gli espositori che desiderano partecipare alla fiera, le iscrizioni sono aperte: contattare l’ufficio fiera ai numeri 030.9131456 / 030 9139222 o via email (fiera@comune.lonato.bs.it).