Hamburger e patatine: Burger King da 600 mq porta 25 nuovi posti di lavoro

Da qualche settimana gli appassionati del “settore hamburger” non parlavano d’altro, se non del nuovo Burger King in arrivo tra Lonato e Desenzano, nella nuova area commerciale di Via delle Battaglia (che si trova proprio di fronte al Leone): l’attesa è finita, da poco più di 24 ore il nuovo locale ha ufficialmente aperto i battenti.

A parte l’investimento commerciale, la bella novità riguarda anche 25 nuovi posti di lavoro: la campagna di assunzioni si è conclusa proprio a ridosso dell’apertura, gli occupati sono tutti ragazzi che hanno meno di 26 anni, appositamente formati nella cosiddetta “Burger King Academy”.

Il nuovo store si estende per quasi 600 metri quadrati: una vera e propria “maxi-hamburgeria”, e che sarà aperta tutti i giorni e tutto l’anno, festivi compresi, con orario prolungato (fino alle 5 del mattino) il mercoledì e nel fine settimana.

L’operazione è gestita dalla Arilica F&B di Peschiera del Garda, la società che detiene l’esclusiva per i franchising a marchio Burger King nelle province di Brescia, Mantova e Verona. Quello di “Lonato-Desenzano” (così è stato chiamato) è il nono locale gestito dal gruppo, il sesto nel Bresciano dopo quelli di Castenedolo (il primo ad aprire), Castelmella, Concesio, Manerba e Rovato.

In tutta Italia è invece il ristorante Burger King numero 187. Da tempo la sfida è lanciata al suo concorrente diretto, ovviamente McDonald’s. Anche sul lago di Garda: il nuovo store di Lonato si posiziona tra i fast food a marchio McDonald’s del centro commerciale Il Leone e in località La Perla, alla rotatoria dell’autostrada. Anche in Valtenesi è un vero testa a testa: Burger King a Manerba, McDonald’s a Raffa di Puegnago.