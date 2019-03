Lombardia prima regione italiana nel settore manifatturiero avanzato

Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala ha visitato l'azienda AdermaLocatelli di Turate, in occasione del tour delle eccellenze imprenditoriali brianzole che da mesi sta realizzando.

"Si tratta di un'eccellenza nata da un'esigenza e da quella lungimiranza imprenditoriale che è tipica della nostra storia. Questo è anche il motivo per cui abbiamo circa 150 mila aziende per 10 milioni di abitanti" - ha detto Fabrizio Sala - "Siamo la prima regione per manifatturiero avanzato, un saper fare - ha aggiunto - che vogliamo promuovere anche all'estero per vincere

la sfida della competitività a livello internazionale" ha concluso.

Presenti alla visita la presidente del Parco Valle Lambro Eleonora Frigerio e i proprietari dell'azienda Giuseppe Locatelli, con le figlie Anna e Silvia insieme all'amministratore delegato Paolo Valera.