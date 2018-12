Innovazione, la regione apre il bando da 70 milioni

Per la prima edizione della Call sono stati sottoscritti 29 Accordi per la ricerca che Regione Lombardia ha finanziato con 97,3 milioni di euro a fondo perduto. Sono 16 i progetti che nel corso del 2017 hanno iniziato le attività e rispetto ai quali è quindi possibile offrire i primi risultati raggiunti.

Nei soli 16 progetti sono coinvolte più di 1000 persone che si occupano esclusivamente di ricerca, sviluppo e innovazione. Il

39% sono donne, il 33% sono giovani (under 35). Questi 16 accordi hanno permesso alle imprese e ai centri di ricerca

coinvolti di aumentare in modo significativo il numero di persone impegnato in attività di ricerca e sviluppo: +16,3%. Si

tratta di 80 nuove assunzioni di personale, di cui 57 under 35 e 63 nuovi assegni di ricerca, di cui 47 under 35. In questi 16

progetti sono stati registrati 6 brevetti e 17 collaborazioni internazionali.

"Investire in innovazione è fondamentale anche per favorire l'occupazione e per trattenere sul territorio i nostri giovani cervelli. Sulla base dei dati relativi ai primi accordi sono stati 143 i nuovi assunti, di cui quasi 8 su 10 hanno meno di 35 anni. E' un grande risultato in termini di opportunità anche per i nostri giovani. Non è un caso che la Lombardia abbia un tasso di occupazione dei neo laureati pari all'84,7% superando la media europea pari all'82% e una capacità di attrattività per i

laureati del +13,7 %" ha concluso Sala.