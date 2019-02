Artigianato, la Regione lancia il bando 'faber': 6 milioni di euro per investimenti produttivi

Si chiama 'Faber' il bando appena pubblicato, come deliberato dalla giunta di Regione Lombardia a dicembre su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, per realizzare investimenti produttivi come l'acquisto di impianti e macchinari innovativi. Gli investimenti sono inseriti

all'interno di programmi finalizzati a ripristinare le condizioni ottimali di produzione. Le risorse disponibili sono pari a 6 milioni di euro.

Chi può partecipare

Micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane che hanno almeno una sede operativa o un'unità locale in Lombardia. Con la misura si finanziano interventi relativi all'acquisto e all'installazione per esempio di macchinari, impianti e attrezzature, macchine operatrici, hardware e software e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali, opere murarie connesse all'installazione dei beni materiali.

Tipologia della procedura

L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta. L'impresa può presentare una sola domanda. Importo agevolazione: il contributo a fondo perduto è pari al 40% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di 30 mila euro e l'investimento minimo è fissato in 15 mila euro.

Presentazione domande e tempistica

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bando online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a

partire dalle 12 del 5 marzo 2019 fino alle 12 del 10 aprile 2019.