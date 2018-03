Svelato il mistero del "like" gigante: l’opera del momento è “Made in Brescia”

E' apparso all'improvviso in Piazza XXV Aprile a Milano, zona Porta Garibaldi: un “like” gigante, a prima vista inevitabilmente il pollice alzato che accompagna le interazioni di Facebook fin dai suoi albori. Tanta la curiosità per la misteriosa statua, e mistero rapidamente svelato: all'interno della singolare installazione la nuova Bmw X2.

Una campagna pubblicitaria “virale”, come i tempi moderni impongono, di sicuro effetto – in una piazza centralissima e frequentatissima – e che come da programma strizza l'occhio ai social. Idea milanese, manodopera bresciana: il “like” gigante è stato infatti realizzato dalla Polipack.

Se infatti la sede operativa è a Melzo, in provincia di Milano, la sede legale invece è a Brescia, in Via XX Settembre: l'azienda è da sempre specializzata nella realizzazione di imballi in polistirolo, da un paio d'anni – grazie alla tecnologia in 3D – si è data anche alla produzione di speciali “sculture”.

Tra queste, appunto, anche il “like” gigante comparso a Milano. Un'opera “monstre” altra più di 7 metri e mezzo e lunga quasi 9, composta da 80 piccoli pezzi e assemblata con oltre 100 metri cubi di polistorolo lavorato. Una bella pubblicità anche per loro.