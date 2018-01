Le auto più acquistate dai bresciani: ecco la classifica

I bresciani preferiscono Fiat e Volkswagen. A inizio anno, come sempre, sono stati diffusi i dati delle immatricolazioni di automobili nuove tra città a provincia nel corso del 2017. I dati locali - riportati dal Corriere della Sera - rispecchiano a grandi linee quelli nazionali, seppur con qualche differenza curiosa.

Complessivamente le immatricolazioni di nuove auto nella nostra provincia sono state 39.614, il 7,4% in più rispetto al 2016 (leggermente meno della media nazionale dove si è registrato un aumento del 7,9%), un altro segnale della "ripresina" in atto. In testa alle auto più vendute nel 2017 ci sono i modelli Fiat con ben 5.284 auto immatricolate. A ruota segue Volkswagen con 3.687, in calo - così come Fiat - rispetto al 2016 mentre a livello nazionale entrambe crescono. Al terzo gradino del podio (quarta in Italia) c'è Renault con 3.052 vetture, più 10,3% sul 2016.

Al quarto posto della classifica bresciana c'è Ford (terza a livello nazionale) con 2.620 automobili, a ruota Opel, Peugeot, Mercedes e Toyota/Lexus (a pari merito con 1.859 auto), Nissan (1.746 auto, addirittura il 33% in più sul 2016), Audi (1.609 auto, più 6%) e Bmw al decimo posto con 1.513 auto vendute. Altre curiosità: le Maserati vendute tra città e provincia sono state 73 contro le 53 dell'anno prima, mentre Porsche è calata, di poco, da 241 a 231.