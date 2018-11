Il Lavoro al centro del Cambiamento

HUMAN + OPPORTUNITY

Ad introdurre l’importante anniversario, il 14 novembre c’è stato il Forum Live Show, primo evento associativo della For#Uman Community. Microsoft House, ha ospitato una serata di networking ed intrattenimento, correlata da incontri di business matching e dal racconto dell’evoluzione nel mondo HR. Emozionante ripercorrere gli anni del cambiamento, dando il giusto tributo a coloro che hanno saputo ideare, fare, creare. Un pensiero d’affetto a chi nell’organizzazione non c’è più e uno di fiducia per i giovani manager, che distendono lo sguardo al nuovo orizzonte tecnologico / HR, lo raggiungono e lo superano ogni volta con ingegno e immaginazione.

Il 15 novembre si sono aperti i lavori del Forum vero e proprio, con 2400 iscritti e più di 200 Speaker. Numerose le occasioni di apprendimento ed opportunità di confronto.

HUMAN + ARTIFICIAL - Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Grazie all’accoglienza del Rettore Prof. Gianni Canova e il contributo scientifico dell’Ateneo abbiamo appreso come sviluppare le nostre competenze per utilizzare al meglio l’intelligenza artificiale; fondamentale in tal senso è stato l’intervento di Guido Di Fraia, Prorettore alla Comunicazione e Innovazione, nonché Founder e CEO del Laboratorio dell’intelligenza artificiale di IULM. Oltre ciò, di grande interesse le opportunità offerte dalle nuove frontiere del neuromanagement, raccontate dai docenti Vincenzo Russo e Giorgio Gabrielli, nelle diverse applicazioni presso l’azienda Repower.

HUMAN + EMOTIONS

Indeed ha spiegato alla platea il motivo per cui la psicologia cognitiva diventerà uno strumento sempre più importante come leva per fare “attraction” nelle organizzazioni, sottolineando in particolare il legame tra la comunicazione del brand aziendale e le emozioni che essa suscita nei candidati. Gianluca Bonacchi, dopo aver presentato questi argomenti di fronte ad un pubblico di oltre 600 persone, affronta il tema nello specifico, con 15 direttori HR della Sessione Executive Circle dedicata.

HUMAN + ENGAGEMENT

ADP, in prima linea sull’engagement, il Marketing Senior Director EMEANicola Uva ha presentato i risultati del sondaggio “People Unboxed”, condotto su un campione di 2.500 lavoratori in tutta Europa e ci illustra quali siano gli ingredienti per motivare le persone e aumentare i livelli di “engagement” in azienda.

HUMAN + OPPORTUNITY

Ad intervenire durante la Sessione di Apertura condotta da Alessandro Rimassa Cofounder and CEO di TAG Innovation School, sono stati Pierpaolo Antonioli Executive Director Global Diesel Sector General Motors, Pino Mercuri HR Director Italy Microsoft, Clemente Perrone Chief HR & Organization Officer Sirti, Barbara Preti HR Director Avio Aero e Alessandro Vitale CEO Conversate, che hanno dipinto un quadro su come le organizzazioni utilizzeranno le tecnologie intelligenti in futuro e quali impatti porteranno nel mondo del lavoro.

HUMAN + COMPETENCE

Quadrifor, in qualità di istituto che si occupa di formazione manageriale e di quadri del terziario, ha presentato, tramite l’intervento del Direttore Generale Roberto Savini Zangrandi, un robusto e profondo studio sul “middle management” e su come stia evolvendo tale ruolo. In concreto supporto alle posizioni apicali, questi gruppi più numerosi di persone, fanno realmente succedere le cose, anche tramite una tecnologia pervasiva, da lui definita Tsunami.

HUMAN + LEADERSHIP

Ornella Chinotti, Managing Director di SHL ci ha parlato della Leader Edge, piattaforma per trovare il fit tra persona & ruolo, al fine di predire il successo dei Leader in un contesto in forte cambiamento. A supporto di ciò è stata presentata la ricerca più completa degli ultimi 25 anni, basata sull’intervista di 9.000 leader, 6.000 team e 80 organizzazioni a livello globale.

HUMAN + WELLNESS

Gympass ha parlato di benessere come strumento di incentivazione e coinvolgimento dei dipendenti, attraverso un focus condotto da Luca Solari. Non da meno l’intervento di Nunzio Guida Managing Partner presso Gympass, tenuto davanti al vasto pubblico dell’Auditorium, che sottolinea l’importanza dello sport come strumento per coltivare una coltura del miglioramento continuativo. Tutto questo sotto la sapiente conduzione di Roberto Zecchino, Vice President HR e Organization South Europe di Bosch e il supporto di Daniela Masseroni e Giacomo Sintini.

HUMAN + INTELLIGENT

SAP, attraverso il contributo di Ernesto Marinelli SVP Global HR, ha aperto le porte all’Intelligent Enterprise, concetto che supera l'automazione dei processi aziendali, permettendo alle divisioni HR di concentrarsi sui singoli dipendenti, per creare una migliore employee experience. Interessante la Tavola Rotonda condotta da Sergio Luciano, Direttore di Economy, dove oltre 12 HR Director hanno condiviso le loro esperienze sull’argomento.

HUMAN + WELFARE

Grande attenzione da parte del pubblico per Eudaimon, che ha partecipato al Forum con l’Amministratore Delegato Alberto Perfumo, illustrando la nuova direzione del Welfare Aziendale, in un momento storico in cui il Welfare Pubblico non è più in grado di garantire la protezione sociale.

HUMAN + GENERATIONS

Data Management HRM è in prima linea sul tema della gestione del cambio generazionale all’interno delle organizzazioni e su come coniugare l’utilizzo della nuova tecnologia da parte di differenti generazioni.

HUMAN + KNOTWORKING

Innovativa l’idea proposta da Maurizio Audone, Presidente e Direttore Creativo di Adverteaser, di realizzare con i Manager presenti un Role Play, finalizzato alla creazione di un modello interpretativo dei processi aziendali, denominato mappa aumentata.

HUMAN + ORGANIZATION

Ad analizzare le conseguenze della robotizzazione nell’organizzazione di impresa e il recente Decreto Dignità è l’Avv. Giuslavorista Francesco Rotondi Founder & Partner di LabLaw studio legale.

HUMAN + DIGITALIZATION

Nella sala HR Focus, Nicola Rossi Country Manager di Monster Italia, ha dato lo spunto per osservare il lato umano della tecnologia nei processi HR. Nella sessione condotta dalla Professoressa Martina Giannecchini (Università degli Studi di Padova), l’argomento è stato approfondito da 6 HR Director: Emanuela Accinni di Europ Assistance Italia, Fabio Bertolini di GFT Italia, Marzia Giulia Borganti di Humanitas, Marina Collautti di Generali Italia, Fabrizio Tripodi di Brown-Forman, Gianpiero Tufilli di ZTE Italy.

HUMAN + GIGECONOMY

L’Avv. Aldo Calza, Partner - Global Co-Chair Employment and Labor Practice di Dentons, propone una nuova interpretazione sulla contrattazione collettiva aziendale nell’epoca della GIG Economy, evidenziando l’importanza dei nuovi strumenti digitali come canale fruibile dai millennials, spesso lontani da queste tematiche.

HUMAN + COMMITMENT

Axerta si propone come Partner aziendale, a tutela delle direzioni HR, contro l’illegalità nel mondo del lavoro. Ce ne ha parlato il Presidente Michele Franzè, intervistato da Meo Ponte, Giornalista del Corriere della Sera.

HUMAN + HUMANOID

A suscitare l’interesse del numeroso pubblico è stato l’intervento di Pepper, il robot umanoide al servizio dell’attività di Volksbank, scelto da Tatiana Coviello anche per accompagnare i propri dipendenti verso una nuova forma di lavoro, basata sul binomio human+technology.

HUMAN + FUTURE

A concludere la giornata, tracciando le linee guide dal nostro futuro digitale, è stata Car2Go, grazie al contributo di Giovanni Maistrello e al confronto con Anna Specchia HR Director presso QVC Italia, Domenico Pellegrino CEO presso BluVacanze e Giuseppe Papa Country Manager EMEA presso Mattel.