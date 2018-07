Boom di vendite per la Italfond: il fatturato vola oltre i 110 milioni

Ricavi in crescita di un quarto, oltre i 110 milioni di euro, utile netto sopra i 4 milioni, nell'ultimo biennio investimenti per circa 13 milioni: sono questi i numeri della Italfond di Bagnolo Mella, storica azienda siderurgica bresciana dagli anni '90 di proprietà del Gruppo Giva, colosso del settore che conta 15 “factory” e più di 1200 dipendenti.

Una storia che comincia da lontano: la Italfond è stata fondata nel 1962, per anni una delle più conosciute fonderie per getti di grossa dimensione in tutta Europa. A seguito dell'acquisizione di Giva si è specializzata anche nella produzione di lingotti e barre forgiate in acciaio inossidabile e leghe speciali.

In questi giorni sono stati resi noti i risultati d'esercizio relativi al bilancio 2017. Boom del fatturato, dicevamo: più 24% sull'anno precedente, in crescita di oltre 20 milioni di euro, da 89,1 a oltre 110,5 milioni. Le vendite sono divise a metà tra Italia ed estero: 51,7 milioni entro i confini nazionali, quello che resta all'estero tra cui quasi 14 milioni fuori dall'Europa.

Balzo in avanti anche per quanto riguarda l'Ebitda, il margine operativo lordo che praticamente raddoppia: da 5,9 a oltre 10 milioni. Capitolo investimenti: più di 6 milioni e mezzo lo scorso anno, oltre i 6 milioni anche nel 2016. L'azienda, da sempre a Bagnolo Mella, occupa oggi più di 130 dipendenti.