Verso la Luna sui razzi di Amazon: quando il volo spaziale parla bresciano

Da Polpenazze del Garda a Rockford, Illinois, e poi dritti nello spazio, sulla Luna e forse addirittura su Marte: parla anche bresciano la nuova commessa multi-milionaria della Ingersoll Machine Tools Inc, azienda americana di proprietà del gruppo Camozzi che si occuperà di fornire alla Blue Origin (azienda aerospaziale di proprietà di Jezz Befos di Amazon) materiali e macchinari per costruire i primi razzi che dovrebbero portare i primi turisti (paganti) nello spazio.

Il macchinario di ultima generazione è “Moongoose”, che tradotto in italiano vuol dire mangusta: una vera “bestia” alta 41 metri e larga 15, con uno spessore di altri 13, che servirà a realizzare alcune parti importanti delle “navicelle” targate Blue Origin per il trasporto di persone (e non solo) nello spazio.

In particolare servirà a costruire i serbatoi criogenici per il combustibile, e altri componenti delle navicelle spaziali come le carenature, le strutture aerodinamiche che conterranno il carico utile del lanciatore, satelliti e altre “strumentazioni delicate”.