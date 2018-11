Apre il "Nuovo Flaminia", tutti in coda per visitare il tempio dello shopping

Inaugurato mercoledì mattina il centro commerciale "Nuovo Flaminia - The baby mall" di via Salgari a Brescia (guarda la fotogallery). Decine di persone hanno atteso, in coda, l'apertura della monumentale Ipercoop, mentre a poca distanza avveniva la cerimonia del taglio del nastro, alla quale hanno preso parte Daniele Ferrè (presidente di Coop Lombardia), l’assessore alla Rigenerazione urbana e al Commerco Valter Muchetti, Riccardo De Carlo (diretto dell’Ipercoop), Matteo Corrado (presidente del centro commerciale) e Monsignor Gustavo Fontana, che ha benedetto il nuovo polo commerciale.



Il nuovo tempio dello shopping cittadino si sviluppa sull’area degli ex magazzini generali, che è stata completamente rigenerata e riqualificata. In tutto 27 mila metri quadrati, di cui 7 mila occupati dall'ipermercato Coop.

Due i piani del centro, visitabile in pochi meno di un'ora e davvero a misura di famiglia. Al piano terra, oltre al mega supermercato, trovano spazio una ventina di negozi, la maggior parte dei quali di servizi.Il secondo piano è interamente dedicato all food, con diversi rsitoranti e bar e un'ampia e attrezzatissima area giochi - dotata di giostre, macchinine, video games - per i più piccoli.

Un centro commerciale di dimensioni contenute dove trovare i servizi essenziali e sbrigare le commissioni in poco tempo. Questa la caratteristica principale del "Nuovo Flaminia" che si candida a diventare un punto di ritrovo per la zona e sarà facilmente raggiungibile anche piedi, grazie alla pista ciclabile e ai giardini - ancora in fase di realizzazione- che lo collegheranno ai quartieri limitrofi.