Opportunità aumentate al Forum delle Risorse Umane 2018

Il 15 novembre arriva a Milano la decima speciale edizione del Forum delle Risorse Umane organizzato in collaborazione con l’Università IULM. Con il contributo di oltre 210 Relatori Top C-Level Manager ed oltre 2.000 Manager e professionisti, il Forum si conferma il principale appuntamento italiano dedicato ai temi del Lavoro e gestione delle Persone nelle Organizzazioni.

Il Forum è l’unico evento b2b a partecipazione gratuita che rappresenta un’occasione esclusiva per aziende, istituzioni e professionisti per comunicare, formarsi e dialogare con la comunità politica, economica, scientifica e sociale del Paese.



"Ripartire dalle nuove generazioni” da queste premesse è stato avviato il dialogo con IULM afferma Fabrizio Cataldi, Founder e Chairman dell’evento. Il tema centrale della decima edizione è dedicato ad esplorare la trasformazione digitale delle nostre organizzazioni: un viaggio attraverso la tecnologia e l’umano, per scoprire il futuro del lavoro. Capiremo come chi gestisce persone può essere una guida verso una nuova forma di lavoro, basata sul binomio Human & Technology.



L’agenda ricca di appuntamenti partirà alle 9:00 con “YOU&AI” the Human Machine Interaction Show.

Proseguirà con l’Innovation Speech HUMAN + MINDFULNESS a cura del Maestro Shaolin Walter Gjergja - Sei Xing Mi.

Tra gli interventi più interessanti il Keynote Speech dell’Evangelist Indeed Gianluca Bonacchi dal tema HUMAN + EMOTIONS | LA PSICOLOGIA DELL'EMPLOYER BRANDING

Al Forum saranno presentati i risultati della ricerca esclusiva realizzata a cura di GPF - Inspiring Research: HUMAN + TREND | Tecnologia, economia e società, interpretare l’evoluzione di un modello.

La Sessione: HUMAN + OPPORTUNITY | IL LAVORO AL CENTRO DEL CAMBIAMENTO, condotta da Alessandro Rimassa, aprirà il Forum agli approfondimenti con il contributo intellettuale degli oltre 200 Speaker d’eccezione, provenienti dalle principali aziende ed istituzioni italiane.

A seguire, nel pomeriggio, Pepper il robot umanoide prodotto da SoftBank interverrà sul palco, raccontando come e perché le macchine saranno sempre più integrate e presenti nel lavoro dell’uomo.

Ad alimentare la giornata seguiranno confronti, Keynote & Innovation Speech, Workshop verticali su temi specifici, HR Focus di settore ed una serie di interventi dove saranno evidenziate le “best practice” innovative di gestione delle Risorse Umane.



Main Partner del Forum è Indeed, principale sito al mondo per trovare lavoro.

Main Media Partner per la comunicazione e l’informazione dell’Evento è L’Economia, il settimanale del Corriere della Sera, punto di riferimento editoriale in ambito economico.

Official Partner sono le multinazionali Microsoft, ADP, SAP.

Il Forum è sostenuto da oltre 50 aziende Leader.



Il 14 novembre presso Microsoft House ci sarà l’evento di anteprima “Forum Live Show”, per celebrare il decimo anniversario del Forum HR e sarà riservato agli Speaker, Partner ed iscritti all’Associazione For Human Community



Per informazioni:

Gabriella Patti - gabriella.patti@comunicazioneitaliana.it



Per la registrazione:

http://ow.ly/3nOb30miFwn



Programma del Forum:

http://www.forumhr.it/2018/programma



Presentazione completa:

http://www.foruman.net/forum-delle-risorse-umane-2018



Pagina evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/1896774373953263/?active_tab=about



Presentazione Forum Risorse Umane:

https://issuu.com/comunicazioneitaliana/docs/forum_hr_2018_-4-pubblico



Presentazione di Comunicazione Italiana:

https://issuu.com/comunicazioneitaliana