Maxi-investimento per un’azienda bresciana: nuovo stabilimento da 8 milioni

Maxi-investimento per la Hipac di Cazzago San Martino: oltre 8 milioni di euro per il nuovo stabilimento che verrà realizzato proprio a fianco dell’attuale sito produttivo bresciano, e funzionerà come magazzino e polo logistico. Lo scrive il Giornale di Brescia.

Il terreno è stato acquisito alla fine dello scorso anno. Il nuovo capannone verrà costruito ex novo, da zero, in un’area industriale edificabile. Alla faccia della crisi di settore, l’azienda risponde con investimenti sostanziosi.

Nata nel 1991, la Hipac è specialista nella produzione di film estensibile in polietilene per l’imballaggio di prodotti industriali. Il gruppo controllo altre due aziende in Europa: la Iberhipac in Spagna e la Hipac Romania. Il mercato di riferimento è soprattutto internazionale.

Nel 2018 il gruppo ha chiuso il bilancio con un fatturato di oltre 61 milioni di euro, comunque in calo sull’anno precedente, e un utile netto di 1,6 milioni. Nei tre stabilimenti, a Cazzago e in Spagna e in Romania, ci lavorano più di 200 dipendenti.